Prolazili su crveno-beli kroz teške momente u istoriji. To je koštalo pojedine funkcionere uvreda od strane navijača, teranja iz kluba i ostalih mehanizama kojima su pribegavali. Rad u Zvezdi nosi ogroman teret i zahteva daleko veće angažovanje od "običnog" posla u fudbalu ili sportu.

Za početak Dragan Džajić. Čovek za koga se vezuje najveći uspeh u istoriji kluba, osvajanje svetske i evropske titule u fudbalu. Legendarni as tada je do toga stigao kao tehnički direktor. Što se tiče Džajićevog predsednikovanja u Zvezdi, mandat mu je trajao od 1998. do 2004. godine. U tom periodu Zvezdi je doneo dve titule prvaka i dva Kupa.