- Mene najviše brinu povrede. Brunu je otišla zadnja loža, a mislim da ćemo imati i ozbiljnu povredu Olajinke. U pitanju je tetiva. Nisam optimista... Šerif je izašao sa problemima. To su veliki intenziteti, mi to nažalost nemamo. Da se razumemo, preuzimam odgovornost, ja sam trener. Ono što mogu da kažem je da sam ponosan na moje igrače jer daju sve od sebe. To je fudbal, gorak poraz i okrećemo se drugoj utakmici.

- To je psihološki fenomen koji igrači na terenu treba da rešavaju. To je karakter igrača koji se nalaze na terenu. Iskustvo je da se u dva poslednja minuta ne prima gol. Mi to nemamo. Nisam ni video tu situaciju. Rekli su da je bilo nečega spornog. Na kraju krajeva, to je Liga šampiona. Možda bi psihološki bilo drugačije da nas je taj rezultat držao, ali ne bih to komentarisao - zaključio je trener Zvezde.