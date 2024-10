"Znamo ko je. Sve su to odlični igrači i on je sjajan momak, snažan, reprezentativac. Znali smo to. Imao je tu sreću da mu se odbije ta lopta onako. Moraš u fudbalu imati sreće - nekad smo imali, danas nismo. Daleko od toga da su oni imali sreće danas, zaslužili su pobedu. Nakon 5:1 ne možeš da istakneš nikog", zaključio je Spajić.