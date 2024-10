"Visok nivo je visok i veliki izazov. To je najlepše igrati, to su najveći testovi i najbolje prilike da napredujete. Međutim, kad kažete mladi igrači konkretno Maksimović oko koga je bila velika polemika i halabuka se napravila. Jedan deo medija preteruje i opet se ponavljaju iste greške vezano za mlade i mislim da to osim što je kontraproduktivno može da bude i opasno po to dete. Mislim da smo skloni euforičnim stanjima. Ne znam koliko je to poznato ljudima, ali srpski fudbal je prodao pet igrača u Mančester siti u poslednjih nekoliko godina. Braća Ilić iz Zvezde, Mijatović iz Zvezde koji je otišao u Siti, pa je otišao na pozajmicu u Njujork gde ne igra. Imamo Gordića iz Lučana koji je otišao u Siti, pa je išao po pozajmicama, druga liga Belgije, evo ga sad u TSC-u. Imamo Tedića iz Čuke, Lazetić iz Zvezde u Milan, Kabić iz Zvezde u Torino... Nijedan od tih momaka nije odigrao ni minut za klub za koji je potpisao", naglasio je Janković.

"To su sve veliki klubovi, transfer nije problem, novac nije u toj situaciji primaran. Gubimo potencijal u deci, oni se šetaju negde levo-desno po pozajmicama, ali hajde nemojte da ponovo pravimo istu grešku jer vidimo da naši igrači još nisu spremni za ovaj visok nivo. Opet ćemo kukati za godinu-dve da je velika razlika u nivou. Vidimo da je velika razlika u nivou, ali nam to ne smeta da promovišemo igrače, da pumpamo medijski jedan veliki mehur od sapunice promovišući dete koje je odigralo četiri utakmice u seniorskoj konkurenciji da vredi 20, 50, 100 miliona. To je sve kontraproduktivno za njega. Kao neko ko ima veliko iskustvo u radu sa mladim igračima ja vam kažem te stvari su jako opasne po igrača, to dovodi do toga da igrač krene u nekom momentu po pozajmicama gde udara u veliko razočaranje jer se taj fudbalski život ne ostvaruje ako je on zamislio. Gubimo ih u reprezentaciji, ti momci nam nedostaju. Oni ne igraju u klubovima, počinju da gube ritam, kvalitet i vraćaju se u Superligu. To je ogromna greška, to preterivanje koje postoji to je kontraproduktivno", završio je Janković.