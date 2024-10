Došlo je do promena u Humskoj , crno-beli su dobil privremeni organ na čelu sa Rasimom Ljajićem koji će pokušati da okrene očajno stanje u klubu.

"Koliko može Mijatović da im donese ako živi u Madridu?Da li može klub da vaskrsne putem mejla i telefonskih poziva? To mi se malo ne uklapa. Ali dobro, ja mislim da je to jedan ozbiljan trik. Nije gospodin Rasim Ljajić džaba političar, tražio je veliko ime, želeo je da smiri navijače i javnost, ali kažem, nagledao sam se legendi u ovoj državi koliko hoćete. Oni su Privremeni organ koji će do aprila ili maja da osposobi rad klupskih organa. Ovde se menja iz dana u dan, a ne u šest meseci ko će tu da ostane", poručio je Rade Bogdanović.