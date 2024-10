Jasno je da je Crvena zvezda većim delom utakmice protiv Monaka bila u podređenom položaju. Nije to samo moglo da vidi oko laika, ili nekog fudbalskog znalca. Statistika je ta koja pokazuje koliko je Crvena zvezda bila inferiorna. Posed lopte crveno-belih prema portalu "Sofascore" bio je skroman, tačno 30 odsto. Iz toga izlazi i sledeća brojka, 487 uspešnih dodavanja domaćina i skromnih 157 gostiju iz Beograda. Fudbaleri Zvezde uputili su svega pet šuteva na gol, a domaćin čak 27. Od toga pet je završilo u mreži, jedan gol im je pogođen, dva puta su pogađali stativu. Uz to, utakmicu su crveno-beli završili sa igračem manje, jer je skoro 20 minuta pre kraja Olajinka na ramenima doktora iznet sa terena.

Razloge visokog poraza treba tražiti i u nedovoljno kvalitetnom domaćem prvenstvu, gde je Crvena zvezda za dve ili tri klase bolja od konkurencije. Nije Zvezda naravno kriva za to, slaba je uteha za sve, što nijedan klub u Srbiji ne može da prati crveno-bele. Videlo se to u poslednjem derbiju protiv Partizana, kada je Zvezda kod 4:0 morala da povuče ručnu. Bez jakih utakmica i intenziteta, ne može se doći do nivoa i forme potrebne za Ligu šampiona. A, kada je tako, škola mora da se plati. I to prilično skupo. Jezivo je videti gol razliku Crvene zvezde posle tri kola i poraza od Benfike, Intera i Monaka - 2:11.