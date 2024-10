Nekad je Stevan Jovetić oduševljavao navijače Partizana - nosio je crno-beli dres pre petnaestak godina, kad je klub iz Humske redovno osvajao trofeje, pa je i on stigao do titule šampiona Srbije i pobednika kupa.

- Drago mi je što Peđa dolazi u Humsku zajedno sa ostalim fudbalskim ljudima. Privući će navijače na stadion i to Partizanu može samo da znači. Neophodno je pripremiti projekat za budućnost. Za sve je potrebno vreme, ali nadam se da će uspeti u onome što su zamislili. Dugo u Partizanu nije kao što je bilo. Treba pronaći rešenje i potruditi se da klub ponovo vodi bitke rame uz rame sa Crvenom zvezdom, baš kao što mu dolikuje - kaže Jovetić za Meridian sport .

- Već godinama nije lako. Postoje dobri igrači, ali ruku na srce, nije to isti kvalitet kao ranije. Trenerima nije bilo lako da naprave iskorak. Žao mi je zbog Aleksandra Stanojevića. Saletu svaka čast što je prihvatio poziv i došao u tako teškom momentu. Upravo je to pokazatelj njegove ljubavi prema Partizanu. Hteo je da pomogne i to svi treba da cene. Zaslužio je poštovanje.