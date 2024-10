Bio je to najveći preokret u istoriji Kupa UEFA i jedan od najvećih preokreta u istoriji evropskog klupskog fudbala.

Rezultat je u tom trenutku bio 1:1. Partizan je započeo akciju jednom bekovskom loptom u dubinu. Posle nekoliko skokova i udaraca lopte glavama, lopta dolazi do Smajića. On prvo kratko pogledom traži Mancea, a onda mu upućuje jednu visoku, ali milimetarski preciznu loptu.

Lopta je odskočila i malo pobegla Manceu. Međutim, zemunski šmeker ju je sa tri brza i krupna koraka sustigao i kao iz topa desnom nogom uputio ka golu sa nekih 25 do 30 metara. Bio je to šut koji se retko viđa. Sjajna parabola. O silini i preciznosti najbolje govori to da je golman takoreći bio na lopti, ali je ona ispod prečke završila u mreži. 2:1 za beogradske „Crno-bele“!