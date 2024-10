– Kada iskreno voliš klub koji treniraš, onda te i navijači vole. To je moj slučaj sa Vojvodinom. Jako sam srećan zbog toga i uživam da treniram Vojvodinu. Mnogo volim ovaj klub i to osećaju navijači.

– To smo uradili protiv Partizana i to je najlepši osećaj koji mi se desio u fudbalu. Ujedno, to je i moj najveći uspeh kao trenera. Za mene je smisao trenerskog posla da osvojiš trofej i izuzetno mi je značilo što sam to uspeo sa Vojvodinom.