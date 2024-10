"Još uvek ne znam na koga mogu da računam. Nismo odradili poslednji trening, pa ćemo nakon istog videti ko će biti spreman za utakmicu protiv Spartaka", dodao je on.

"Dosta nam je teško u ovom trenutku. Imamo veliki broj teških povreda. Užasna povreda Olanjinke, želeo je da nastavi na poluvremenu posle gaženja iako je imao oteklinu na nozi. Taj otok je izvršio kompresiju na tetivu, koja je pukla. Jako mi je teško i žao nam je, jer je Olanjinka vrlo bitan za tim, prirastao nam je za srcu, obožavamo ga i volimo. Najveći utisak utakmice mi je bio što ga nisam izveo ranije iz igre", kazao je on.

"Dosta igrača pored Olanjinke nedostaje. Nisu to lagane povrede, već zbog kojih morate da pauzirate tri do četiri nedelje. Posle toga igrači moraju da se vrate u takmičarsku formu, a to oduzima još mesec dana", rekao je Milojević.