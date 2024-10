- Indirektno sam pomogao da Peđa Mijatović ne ode u Hajduk iz Splita, već u Partizan. Mom velikom prijatelju, nedavno je umro, bivšem bokserskom šampionu Bori Novakoviću je zet bio Nenad Gračan koji je u to vreme prešao iz Rijeke u Hajduk. To je tada bio veliki transfer. Zove mene Bora iz Minhena i zamoli me da napravim nešto sa njegovim zetom - rekao je Ivanović u podkastu Miljanov korner, pa u dahu nastavio:

- Napravim celu poslednju stranu sa Gračanom, a on mi zaista kaže, nisam izmislio: Možda je nama u Hajduku potrebniji neko u odbrani, tu smo slabiji, nego Peđa Mijatović. Imamo mi tih ofanzivaca... Ja tu zveknem naslov „Peđa nam nije potreban“. Objasnio sam ja u tekstu kako je on to rekao, nisam hteo da mu pravim problem. Ovi iz Partizana to vide, njegov stric Miladin Mijatović, bio je nešto u Partizanu, posle godinama u OFK Beogradu, ode u Podgoricu kod Peđinog oca. Rekao mu je da je bolje da dođe ovamo, a Peđa je tada dobio neku paru od Hajduka. E, izvrše pritisak ovi iz Partizana, Peđa vrati novac i dođe u Partizan. Pričao sam sa Peđom. On zna... „Sport“ je bio tada čitan list, bio je jedini dok se nije Žurnal pojavio devedesetih.