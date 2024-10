- Najlakše je sedeti na tribinama i kritikovati, može to svako. Ovo je za mene izazov i da ne mislim da je moguće da se napravi rezultat, ne bi prihvatio. Jedina pozitivna stvar trenutno je što ne može gore - počeo je priču Ljajić, pa u dahu nastavio:

- Ovo je sada kao socijalističko preduzeće iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka. Kao neka društvena svojina gde radio ili ne, primaš platu. Postoji pozicija šef portira, a imaju četiri portira. Izmišljana su radna mesta i razumem da postoji strah i prezir sad kada smo došli u klub, jer sam rekao da nema spasa bez racionalizacije. Partizan je sada u stanju socijalne potrebe. Do sada je bio kao socijalna ustanova koja je zbrinjavala prijatelje, rođake, bivše igrače i zato je došao u ovakvu situaciju.

- Očekujem 10.000 ljudi na stadionu, što je veoma važno. Osim prekida bojkota pozvali su sve da dođu na stadion i da pruže podršku. To je od velike važnosti i za igrače na terenu i za kreiranje ambijenta. Bitno je i to, jer je ovde nada izgubljena, nema pozitivne energije - zaključio je on.