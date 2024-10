Sve do svoje 75. godine Toma Milićević je radio u omladinskoj školi, svake subote okupljao je darovitu decu iz Srbije i okolnih zemalja, testirao ih i razgovarao sa njihovima roditeljima. Činio je to predano i bružno, onako očinski. Ali, umeo je i da bude surov i preseče, kada je neko želeo da "pogura" svoje dete.

- Potresla me je vest koju sam saznao. Preminuo je moj prvi trener i mentor u Crvenoj zvezdi - Toma Milićević. Da nije bilo njega, pitanje je da li bih uopšte ikada i zaigrao u voljenom crveno-belom dresu, te sam mu neizmerno zahvalan što mi je to omogućio. Bilo bi suvišno govoriti o broju talenata koje je on otkrio i "iskopao" u Srbiji, te broju fudbalera kojima je on pomogao. Naravno pored svih fudbalskih veština koje nam je omogućio da razvijemo, naučio nas je ono najbitnije - da budemo dobri ljudi. Kod njega su red, rad i disciplina uvek bili na savršenom nivou, te je uvek vladalo uzajamno poštovanje sa fudbalerima. Mnogo mi je žao i velika je šteta što nas je napustio jedan od najvećih fudbalskih umova u Srbiji - izjavio je Strahinja Eraković, danas fudbaler Zenita.