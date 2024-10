-Svaka utakmica je posebna i priča za sebe, zato je fudbal toliko popularan i ima draži. Teško je predvideti rezultat, igru, ali mi imamo puno optimizma i puni smo samopouzdanja posle tri utakmice bez poraza, bez kiksa, tri dobre utakmice, protiv jakih protivnika. Posebno

poslednja, protiv Čukaričkog je bila jedan test gde smo prošli na veličanstven način. I to namdaje pravo da verujemo da možemo da pobedimo još jednog velikog rivala. Pozivam navijače,mislim da su igrači dokazali da zaslužuju podršku. TSC ne treba posebno predstavljati, on je lična karta za sebe, jedan fenomenalan uspon poslednjih godina. Dobro selektirana, sjajna ekipa,

izbalansirana. Mi ne treba da gledamo njihovu Evropu, imaju dovoljan roster da mogu sa klupeda promene, uđu svežiji igrači. Zato i gledamo isključivo sebe i trudimo se da nametnemo takavtempo i ritam da sve zavisi od nas. Od prvog dana, kada smo otišli na pripreme u Sloveniju,pokazali smo kakav fudbal gajimo. Mi smo organizovana i disciplinovana ekipa, koja zna da se

takmiči i ide na rezultat i to je naš kvalitet, izjavio je trener Stevanović.Ekipa je spremna za novi superligaški izazov. Mihajlo Petković je sanirao povredu po povratku iz Mlade reprezentacije, zbog parnih kartona pravo nastupa nema samo Vukajlović, a svi ostali

su orni za novo dokazivanje.