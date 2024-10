"Vojvodina mora da bude među prve tri ekipe u Srbiji, s tim je lakše ući u grupnu fazu evropskih takmičenja. To je moja najveća želja i naravno da igramo finale Kupa. To je sve daleko... Sad sam onako pred velikim emocijama, vratio sam se na "Karađorđe" posle dva mandata i tri godine. Nema srećnijeg čoveka od mene što sam se vratio na "Karađorđe" pobedom. Naravno, igrači su uradili što sam tražio od njih. Presekao nas je taj prvi gol posle 40 sekundi, kad sam video da je lopta ušla u mrežu, samo što me infarkt nije opalio, ali sam znao i video želju kod mojih igrača. Trenirali smo dobro tokom nedelje i stvarno sam znao. Videla se velika energija na terenu, u svlačionici, video sam je i na treningu. Pogotovo danas kada je počelo, video sam u njihovim očima da oni to žele i da ćemo pobediti. Nijednog trenutka se nisam uplašio. I što se kaže, vratili smo se u utakmicu, izjednačili, preokrenuli utakmicu, poveli 2:1 i posle toga smo mogli da damo još koji gol. ja ne znam da je OFK imao neku ozbiljniju šansu, osim tog gola. Ono što sam zamislio, to su igrači ispunili. Ono što je danas bilo jako bitno – igrali smo veoma dobro iza naših leđa. Nismo čekali da neko drugi uzme loptu za nas, već smo igrali na oba pravca", rekao je Lalatović.