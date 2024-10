“Vanjin adut pre svega je velika mentalna snaga. Nije lako izdržati ogroman pritisak i kritike, ali on je posle svakog izazova pružao dobre partije. To je pokazatelj ličnosti. Sa tehničke tačke gledišta, on ima dobru igru nogom i pomaže timu u izgradnji napada. Ipak, kvalitet koji me je pre svega impresionirao je sposobnost da se brzo spusti na zemlju. Za nekoga sa njegovom visinom i tom fizičkom strukturom nije lako zaustaviti određene niske udarce”.