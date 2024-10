Crveno-beli dres nosio je od 1992. do 1996. i bio saigrač sa Rambom Petkovićem, Dejanom Stankovićem, Pericom Ognjenovićem... U stručnom štabu Zvezde bio je u vreme kada je šef bio Vladimir Petrović Pižon.

"Nikola Radmanović je čovek velikog šarma, duhovit na terenu i van njega. Voleo je sva zadovoljstva života, imao je ukus za sve što je lepo. Voleo je ljude, muziku, društvo, kafanu. Družio se sa najvećim zvezdama domaće estrade i dovodio ih u Crvenku. Svojom pojavom zaustavljao je saobraćaj i bio je idol mladih. Bilo gde da sedne u Crvenki, odmah bi za njegov sto stiglo piće ili bi ga kelner upitao šta želi, jer to naručuje čovek za drugim stolom. Živeo je Nikola buran život i kao većina mladih ljudi nije razmišljao o tome šta će biti sutra", piše u tekstu na fejsbuk stranici "Crvenka" i dodaje se:

"Ako je Nikola pevao pesmu 'Kafana je moja sudbina', onda je pevao istinu. Kafana mu to zaista i jeste. I kao radno mesto i kao drugi dom i kao pogibija koja će mu odneti i godine i zdravlje i novac, do koga je držao kao do lanjskog snega. Novac je trošio, delio, ostavljao po kockarnicama. Dok su drugi igrali da se skuće i zarade, Nikola je igrao za poroke.