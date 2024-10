- Osetljiva je stvar reprezentacija, škakljiva tema... Znate ono "cela nacija je reprezentacija", svi gledaju i svi su selektori... Mislim da još nemamo tim i da je selektor u procesu da ga pravi. Na EP u Nemačkoj reprezentacija kakvu znamo, rekla je svoje poslednje slovo. Sada je potrebna sveža krv. Dobra je stvar što selektor podmlađuje i što proba neke nove igrače. To je jednostavno normalan tok. Objektivno gledano, Srbiji su potrebne neke nove snage i ne treba bilo ko da se ljuti. Sad je popularno da pljuješ i kritikuješ, a to je najlakše. Sediš, ništa ne radiš, obučeš odelo i kreneš da pljuješ. To je najlakše. Malo je onih koji rade danas - kazao je popularni Grof, danas trener u Iranu.

- Najpopularniji lik u Srbiji, a i šire je Rade Bogdanović ! On sedi i priča šta ne velja. Te "bolan ovo", te "bolan ono"... Hajde bolan skini se, pa pokaži šta znaš i šta pričaš! Kao trener kad hoću, mogu da kritikujem i naći ću svakome 1.000 mana! Ali, isto tako znam i da će neko drugi tako naći i za mene mene. Lako je tražiti greške onima koji rade, a ne onima koji su neradnici. Odakle tolika popularnost Radeta Bogdanovića u Srbiji? Sve to donosi ovo moderno doba, društvene mreže, klikovi, razni podkasti... Meni nije jasno, kako neko ne može da mu kaže - hajde čoveče ćuti više - kazao je Miodrag Božović i nastavio:

- Nema on kredibilitet da priča to što govori, jer nigde nije radio! Hajde da dovedemo bilo koga sa ulice i kažemo mu, evo, sad si na TV, hajde pričaj. Dosadili su više ti stalno te isti gosti na RTS ili Areni. Oni sad nešto objašnjavaju, filozofiraju, a nigde ne rade. I da se razumemo, kritikuju samo one sa kojima nisu dobri. Ako jesu, onda te i pohvale. Sve se svelo na lične odnose, a to nije dobro!