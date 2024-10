- Do 1991. godine, u jesen, nisam ni znao ko je šta. Iskreno. Nije me interesovalo, ni sad me ne interesuje. Ali je činjenica da to nije došlo, oni su to doneli. To je došlo spolja. Ne mislite valjda da smo mi u Sarajevu, ili celoj Bosni, da zaratimo baš tako, krvnički između sebe. To su doneli mangupi, politički, koji su u podkastima i govorili šta su radili. Kad slušate zamenika CIA koji kaže koiliko je agenata ubačeno 1991, na neku TV Jutel. To je doneseno nama u Bosni, mi to nismo preopznali i platili smo krvničku cenu. Naseli smo na minu, koja i dan danas traje. Nije moralo da se desi.