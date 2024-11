Denis Lou jedna je od najvećih legendi Mančester Junajteda i nalazi se u čuvenom „svetom trojstvu“. Na onoj statui ispred Old Traforda izlivenoj od bronze, nalazi se u sredini sa visoko podignutom desnom rukom i ispruženim kažiprstom.

Bio je veliki centarfor i uvek je tako proslavljao golove, želeći da svima pokaže ko je golgeter broj jedan. S desne strane Bobi Čarlton, s leve Džordž Best. Kad je Džordž Best umirao 2005. godine, Denis Lou je bio uz njegov bolesnički krevet do poslednjeg momenta.