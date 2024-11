"To je porodična tradicija. Moj deda je navijao za Partizan, moj otac je navijao za Partizan. To je razlog zašto ne Željo. Ono što zna svaki željovac i ja bih mogao sad da izrecitujem taj šampionski tim, od Janjuša do Bukala i Šljive. To je tako. Ja jesam navijao za Želju, ali kao drugi klub. I danas na onim flash score-ovima imam Primeru, Seriu A, Premiership, Francuze i nemam, jer me to ne zanima, Bundesligu, Championship, koji mi je dosta važan, Cvajtu i imam Bosnu, Srbiju i Hrvatsku. Uvek gledam gde je Željo, pa Velež, jer su ovi moji, po zapadnohercegovačkoj liniji navijali za Velež, osim ujke Ace koji je navijao za Partizan. Pošto je on mene voleo, kao i ja njega, suđen mi je bio Partizan."