"Tekstilac igra čvrst fudbal i karakterna su ekipa. To je ono što ih odlikuje. Igraju sličan sistem kao IMT, tako da očekujemo jednu fizički zahtevnu utakmicu", naveo je Drinčić, a preneo Radnički iz Niša.

Fudbaler Radničkog iz Niša Milorad Stajić rekao je da će njegova ekipa igrati na isti način kao do sada i da će ići na pobedu.

"Podatak da je Tekstilac za dve godine uspeo da iz Srpske lige Vojvodina, pređe u Prvu, a zatim dođe i do Super lige dovoljno govori o kakvoj se ekipi radi. Ono što je važno istaći je da smo se mi pripremali za utakmicu, igraćemo naš fudbal, kao do sada, i idemo na pobedu. Spremni smo za nedelju, jedva čekamo da počne utakmica", kazao je on.