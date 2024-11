Ali, Barselona pored Jamala imal još jednog tinejdžera u startnih 11. To je talentovani štoper Pau Kubarsi koji će 22. januara 2025. napuniti 18 godina i tada potpisati profesionalni ugovor sa Barsom do 2029. U prvoj sezoni imaće platu od 4.000.000 evra, a ona će postepeno rasti sve do 12 miliona u poslednjoj sezoni. Toliko sada zarađuju Vinisijus Žunior i Džud Belingem u Realu.