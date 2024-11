Francuz je stigao iz Pari Sen Žermena kao veliko pojačanje i činilo se da će iovako jak madridski klub biti nesavladiv. Ali, ubedljiv poraz u El klasiku od Barselone u Madridu (0:4) doveo je do krajnjeg trežnjenja. Nešto ne štima u igri, a saigrači smatraju da je jedan od uzroka upravo Mbape.

Saigrači su Mbapeu jasno stavili do zanja da ne može tako nonšalantno da se ponaša u situacijama kada se ekipa brani. Mbape se, prema tim rečima, upošte ne trudi da pomaže u defanzivi i retko se uopšte vraća na svoju polovinu terena. Održali su predavanje Francuzu i jasno mu stadili do znanja da to više ne sme da radi.