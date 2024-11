"Dragi zvezdaši, drage jele i borovi pre svega želim da vam čestitam na nagradama koje ste dobili. Očekujem da će vam one biti samo podstrek za dalji rad, da budete još bolji i uspešniji, ali i da budete uvek svesni ovog dresa koji nosite. Nije lako biti sportista Crvene zvezde, očekivanja su velika, kao i pritisak. Od vas se ne očekuju samo trofeji i uspesi, već da budete ljudi i ličnosti za primer. Mnogo toga mi ulažemo pre svega u omladinske škole. Omladinska škola je veoma bitan segment svih naših klubova u okviru Sportskog društva, od fudbalskog kluba do svih ostalih. Bio sam pre sedam dana u Parizu na izboru za najboljeg igrača sveta i ne mogu da vam prepričam koliko sam impresioniran. Imao sam priliku da razgovaram i bolje upoznam najboljeg igrača sveta Rodrija. Velika je polemika vladala jer su mnogi favorizovali drugog igrača, fudbalera Real Madrida - Vinisijusa da bude najbolji igrač sveta. Međutim , iz sto različitih redakcija izabrali su baš Rodrija i ne mogu da vam prepričam koliko mi je drago što je baš Rodri najbolji igrač sveta.

Svima vam toplo preporučujem da ispratite Rodrijev život, rad i posvećenost. Kada je dobio Zlatnu loptu rekao je da je drugačiji od ostalih, da je običan momak koji samo želi da uspe u životu. Nema nijednu tetovažu, nema društvene mreže, ne ponaša se kao razmažene zvezde - Vinisijus. Zaslužio je to što mu se događa, on je jedan skroman momak. Voleo bih da svi vi ličite na Rodrija, pogotovo naši fudbaleri. Vidimo i osećamo da dolaze nove generacije, da treneri imaju sve više problema da slome neki otpor i bunt u njima, da su društvene mreže učinile da naši mladi igrači traže idole u nekim pogrešnim ljudima. Rodri je primer prvog sportiste, to mora da bude primer kako treba da izgleda igrač Crvene zvezde, a ne da se igrači ili igračice tetoviraju već u 16. ili 17. godini. To ne sme biti primer sportiste našeg kolektiva, jer je samo početak nekih drugih negativnosti koje donosi novo vreme, a Crvena zvezda kao nosilac kodeksa, sistema vrednosti mora da se izbori i da bude primer nekih tradicionalnih vrednosti kakve ima Srbija i naš klub kao najveći na ovim prostorima", rekao je Terzić