- U domaćem prvenstvu Crvena zvezda je superiorna. I to traje već deset godina. Partizan kao večiti rival i drugi najveći klub u Srbiji ima mnogo problema. U Ligi šampiona je sve mnogo drugačije. Izgubili su prilično glatko protiv Intera i Monaka - rekao je Robert Prosinečki i dodao:

- Ovog leta Crvena zvezda je dovela mnogo igrača, kako bi napravila iskorak u Ligi šampiona. Međutim, nije tako. Kupiš igrača i očekuješ rezultat. U napadu imaju dvojicu fudbalera koji mogu da zakomplikuju život Barseloni. To su napadač Šerif i Olajinka (povređen i neće igrati op.a.). Uradiće sve da se dobro brane, i potom da igraju na kontre i oslanjaju se na Šerifa. Mogu da budu opasni u tranziciji, Zvezda je prilično uporna u tom segmentu.

- U bivšoj Jugoslaviji je bilo veoma teško pobediti, ali u to vreme su klubovi imali prednosti. Niste mogli da napustite bivšu Jugoslaviju do 28. godine. Sav kvalitet je bio koncentrisan na jednom mestu. Liga je bila jaka sa Crvenom zvezdom, splitskim Hajdukom, zagrebačkim Dinamom i Partizanom. Svaki tim je imao po tri ili četiri veoma dobra igrača. Naša Crvena zvezda se pravila tri-četiri godine sa Pančevom, Savićevićem, Jugovićem i Mihajlovićem. Kakav je to kvalitet bio! Ta generacija je bila puna karaktera i talenta. Sada je druga priča i teško je bilo šta da se uradi. Deca sa 15 i 16 godina idu u velike klubove u Evropi, da bi klubovi mogli da žive.