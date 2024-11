- U utakmicu smo krenuli malo opreznije, s obzirom na to kakvog smo protivnika imali naspram sebe. Imali smo sreće, naravno uz trud i zalaganje da povedemo u 46. minutu. Postigao sam gol, a ljudi me i dan danas pitaju kakav je bio osećaj. U tom trenutku to je bio adrenalin i doza zadovoljstva, kao i sreće što smo postigli pogodak, jer smo hteli da damo još. Nažalost brzo smo primili gol. Po našem mišljenju, kao i šire javnosti i stručnjaka smo odigrali dobar meč. Imali smo još šansi, među kojima su stativa Perice Ognjenovića, a takođe Miodrag Pantelić i ja smo imali prilike. Prošla je Barselona, ali smo ostavili primer za nove generacije kada se igraju velike utakmice, a to je da bi trebalo izaći dati sve od sebe i rezultat će doći sam po sebi.