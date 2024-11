Član Radne grupe Partizana i bivši as i funkcioner kraljevskog kluba zabrinut je zbog trenutne situacije u Realu. U razgovoru za "Kadena Ser" rekao je da je tim očito iskliznuo iz Anćelotijevih ruku.

"Bilo mi je žao Reala. Real Madrid trenutno prolazi kroz mnogo toga... Moj utisak je da je tim izmakao iz Ančelotijevih ruku. Sa izmenama koje je napravio, praktično nije znao odakle da počne sa timom ili kako tim treba da reaguje da bi barem pokušao da se vrati. Karlo je napravio izmene sa ciljem da poboljša igru, ali one nisu bile baš dobre", rekao je Mijatović.

"Nakon dva ili tri sjajna godine, sa svim što su osvojili, tim se malo opustio. To je jasno. Ne znam da li Ančeloti ima sposobnost da reaguje. Ne znam da li ima sposobnost da restartuje celu situaciju i motiviše ove igrače. Mislim da ima mnogo igrača koji nisu zadovoljni. Igraju manje nego što su mislili da će igrati... Postoji situacija koja me lično brine. Ančeloti ne može da im kaže "morate da radite ono što ja kažem". On sada sluša previše mišljenja. Nema istu poziciju kakvu je imao poslednjih godina", rekao je Mijatović.