"Italijanski fudbal je taktički zatvoreniji. Bili smo previše otvoreni i olakšali smo posao Milanu. Realnost je ono što vidimo na terenu i nešto nam nedostaje. Moramo to da popravimo. Biće ovo duga noć, to je normalno. Svi moramo da razmislimo kako da poboljšamo stvari i pronađemo tu čvrstinu koju smo imali toliko dugo, a koja nam trenutno nedostaje. Primili smo devet golova na poslednje tri utakmice i to je previše za tim koji je izgradio temelje na dobroj odbrani", rekao je Anćeloti, objavljeno je na klupskom sajtu.

"Morate da prihvatite mišljenja ljudi, ali moramo da se fokusiramo na realnost, a to je da ne igramo dobro. Svi moramo da napravimo korak napred, tim je u tom smislu jedinstven i radi zajedno. Teški trenuci okupljaju timove i pomažu im da prođu kroz težak period što je brže moguće. Biće to veoma duga noć, ali to je dobro jer to znači da svi razmišljamo o tome kako da se poboljšamo", izjavio je trener Reala.