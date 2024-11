- Ne bih širio ni ja priču, slažem se sa njim, video sam šta je rekao . Međutim, na utakmici sam rekao da mora da postoji poštovanje. Kod penala, situacija on i ja. Došlo je do provokacije, ne bih pričao o rečima koje su bile upućene, ali nisu bile lepe. Reagovao sam na način na koji nisam bio ponosan, najiskrenije. Smatram da je trebalo da budem mirniji. Međutim, imam to u sebi da ne dam na sebe i ekipu. Ne ponosim se, ali u tom momentu sam postupio kako sam morao. Provokacija je bila na ličnom nivou - počeo je priču Jovanović, a zatim je dodao:

- Nema veze sa načinom na koji je izveo penal. Svakla čast, to se dešava svaki dan svuda. Za sve te sportske stvari ja sam uvek, i za sportsko vređanje. Utakmica, to ostaje na terenu, ali mora da postoji granica i respekt. Kad se ta granica pređe, onda postoje posledice. Izvinio mi se posle toga, i on i kapiten Nemanja Petrović. Nije trebalo da dođe do toga, potpuno jedna nepotrebna i bezazlena situacija.