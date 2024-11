- Već sam rekao, ne bih bio u koži mog kolege Vlade Milojevića. To su prosto različite brzine. Morate da se trkate, imate neku dobru Ladu ili Stojadina, a treba da se trkate sa nekim BMW-om. Prosto, kako? Pričam generalno o svim brzinama, ne samo o brzini trčanja. Tu je i brzina donošenja odluka, brzina snalaženja... To je jako teško - počeo je priču u emisiji "KIDA SHOW" Milošević, a zatim je dodao:

- Na to neko neiskustvo Barselone, još uvek, i pun stadion, Zvezda može... Mada, ljudi treba da razumeju da je to jako teško protiv ovakvih ekipa koje igraju prosto u drugim brzinama. Ova Barsa, to je... Samo dve ove poslenjde utakmice koje sam gledao, protiv Reala i Bajerna, ta trka i obim trke, kontrolisanje igre i pasa, to je fascinantno - zaključio je Savo Milošević.