Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Barselone na "Marakani" u okviru četvrtog kola Lige šampiona.

Pred vama su igrači crveno-belog tima na skeneru Kurira.

Marko Ilić 6

Jedan od najboljih u timu Crvene zvezde. Da nije njega bilo, ruku na srce, poraz je mogao da bude znatno bolniji. Skidao je zovete Jamalu i Levandovskom, bacao se kao mačka, pravio parade. Na kraju, nekih 15 minuta do kraja se povredio, uhvatio za zadnju ložu desne noge. Ali, stegao je zube i odradio posao do kraja. Opet, ogroman problem je što je zakovan zakovan za liniju, što mu lopta često proleće kroz peterac, a to nikako nije dobro. To je segment koji mora da ispravi, jer se tako nešto kažnjava u Ligi šampiona.

Seol 5,5

Ušao je u utakmicu sa ogromnim respektom prema protivniku, a to nije dobro. Sve su mu lopte bile spore, posebno one koje je trebalo da pošalje do krilnih i veznih igrača Zvezde. To su praktično bili pokloni za igrače Barselone koje su oni obilato koristili. Teško se nosio sa Rafinjom, gotovo da ga je Brazilac ostavljao na ivici snage, posle skoro svakog duela ili sprinta.

Naser Điga 6

Bio je ovo najveći test za mladog defanzivca Crvene zvezde u Ligi šampiona, jednak onome koji je imao prošle godine protiv Sitija u gostima. Samo, ovaj put nasuprot sebe je umesto Halanda imao neverovatnog Levandovskog. Pokazao je Poljak zašto je klasa i sa 36 godina i zašto ga je teško čuvati. Dao je dva gola, uvek bio na pravom mestu i uvek za korak ispred Zvezdinog mladog štopera. Velika škola za Đigu, posle koje može samo da poraste i napreduje. Samo pored trčanja moraće da popravi o fiziku, ako želi da posle Zvezde napravi veliku karijeru.

Uroš Spajić 6

Nije bilo nimalo lako igrati protiv superbrzih i okretnih igrača Barselone. Čistio je nered u petercu vrlo često i sam se pitajući kako je odbrana Zvezde tako lako pucala na taj način. I njemu je Levandovski pravio velike probleme, ali i bočni igrači Rafinja i Jamal koji su znali da se često usecaju u središte Zvezdine odbrane. Većim delom utakmice delovao je sigurno, nije paničio, ali je bilo tu i "žutih minuta" kada je slao loptu direktno u noge protivniku, što na svu sreću ovaj put nije bilo kažnjeno. Ovaj meč će verovatno pamtiti i po tome što je kopačkom po licu zakačio mladog Kubarsija i poslao ga na ušivanje u bolnicu.

Milan Rodić 5

Jednostavno nema snage za više od jednog poluvremena. I to je bilo vidljivo čak i u poslednjih desetak minuta prvog dela. Pravo mučenje za igrača koji je u poslednjoj deceniji bio simbol moćne Zvezde. Prvi gol je bio njegova direktna greška kada nije ispratio štopera Martineza. Preko njegove strane Barsa je postigla dva laka gola, za dva minuta i sa 2:1 otišla na nedostižnih 4:1. Nikako nije mogao da se izbori sa brzim i nepredvidivom Žilom Kundeom, a i Jamal mu je pravio ozbiljne probleme. Na kraju, morao je da bude zamenjen, šteta je samo što to Milojević nije uradio ranije.

Rade Krunić 6,5

Bila je ovo najbolja partija Radeta Krunića otkada je došao u Crvenu zvezdu. Ovakvog Krunića žele da vide navijači, koji ne paniči kad ima dva igrača na leđima i koji ume da odigra pod pritiskom tačan pas i spoji napadača sa golom. Mada je i tu bilo dosta problema, ali treba gledati više na pozitivne stvari. E, upravo je to uradio Krunić kod prvog gola Silasa. Nije bilo nimalo lako voditi direktan okršaj sa De Jongom i Kasadom na sredini terena, te paziti na Pedrija koji se uvek nudio za loptu. Odigrao je 90 minuta na visokom nivou i čini se da podiže formu, te da od njega treba očekivati još kvalitetnije partije u crveno-belom dresu.

Timi Maks Elšnik 6

U paru sa Radetom Krunićem borio se žestoko protiv veznjaka Barse De Jonga i Kasada. U toj direktnoj bitki gubio je mnogo snage, tako da mu je nedostajala svežina za tačniji pas. Da nije bilo ofsajda u četvrtom minutu kada je zatresao mrežu Barse i digao Marakanu na noge, mogao je postati junak Crvene zvezde. Ovako, drugo poluvreme odigrao je na mestu levog beka i to vrlo solidno, jer mu to nije prirodna pozicija. I to je ogroman problem za Zvezdu i trenera Milojevića, što sjajnog Elšnika koji je mnogo produktivniji i veznom redu, troši na mestu levog beka.

Gelor Kanga 6

Bio je iznenađenje trenera Vladana Milojevića. Znao je trener Crvene zvezde da samo Kanga može na sredini da stane na loptu, digne glavu i uputi tačan pas napred, ili na stranu. Da rastereti pritiska ostatak ekipe. Tako je i unosio sigurnost u vezni red, ali i zadnju liniju. Šteta je samo što nema više snage, od 60 minuta. Nedostaje mu brzina, ali je protiv Barse uspeo koliko-toliko da sakrije sopstvene mane, podredi se timu i bude od koristi. Vukla ga je lopta, ali je samoisticanje sveo na najmanju moguću meru, što je koristilo Crvenoj zvezdi.

Silas 6,5

Ovakvog Silasa želi da vidi Zvezdina publika. Snažni i brzi fudbaler iz DR Konga bio je inspirisan Barselonom kao protivnikom i želeo je da se prikaže u najboljem izdanju. Mnogo je trčao, odrađivao defanzivne zadatke, a uz to bio produktivan u napadu. Kada dobije loptu u prostor Silas je nezaustavljiv, što se videlo nekoliko puta kada su se igrači Barselone odbijali od njega kao kegle. Za odličnu partiju nagrađen je lepim golom, šteta što nije dobio još koju priliku za sličnu situaciju. Zvezda sa njim i bez njega na terenu deluje totalno drugačije i to je činjenica koju niko ne može da opovrgne.

Andrija Maksimović 5

Moraće ubuduće da pazi šta priča na konferencijama. Nekada treba biti jak na rečima, ali samo u slučaju kad za tako nešto imaš pokriće na terenu. Maksimović je veliki talenat, nebrušeni biser srpskog fudbala, ali miljama daleko od Jamala, za koga je izjavio da će biti bolji od njega. Imali su jedan direktan duel, gde se naš Maksimović odbio kao da je najmanje 10 kilograma slabiji od Jamala. Trudio se, tražio loptu i prostor, to nije sporno, ali nije bio opasan po gol Barselone, a u ovakvim mečevima se samo to traži. Ubuduće manje priče, a više rada i produktivnost na terenu. Mlad je, shvatiće, pa makar i na teži način, jer jedino tako može da pomogne sebi i napreduje.

Šerif Endiaj 6

Nema šta da se prigovori ovom momku. Opet je pokazao kako treba da igra profesionalac i kako se zarađuje plata u inostranstvu. Izgulio je pošteno kolena na ovoj utakmici, bio tučen svih 90 minuta, odradio prljav posao, čuvao posed lopte i razigravao saigrače. Baš tim potezima izluđivao je defanzivcr Barselone koji nisu birali načine da ga zaustave. Neverovatno je kako sudija Eskas iz Norveške nije zaštitio Šerifa ni u jednom trenutku, posebno kad ga je rukama hvatao i vukao mladi Kubarsi. Nije postigao gol protiv Barselone, mada je zaslužio. Možda mu se vrati nekom drugom prilikom.

Milson 6,5

Od 60. umesto Milana Rodića. Možda je i trebalo da počne utakmicu. Videlo se čim je ušao koliko je gladan lopte i fudbala. Odmah je pritisnuo Kundea i jasno mu stavio do znanja da ispred sebe ima ozbiljnog driblera. Sjajnu partiju krunisao je najlepšim golom na utakmici, za pristojan poraz Crvene zvezde i veliku radost publike. Zaslužio je da u narednim utakmicama dobije veću minutažu.

Dalsio 5

Od 72.minuta umesto Gelora Kange. Nikakav učinak nije imao na terenu.

Luka Ilić 5

Od 72. minuta umesto Andrije Maksimovića. Bez učinka na terenu.

Aleksandar Katai /

Od 82. minuta umesto Šerifa Endijaja. Premalo minuta za ocenu.

Jegor Prucev /

Od 82. minuta umesto Silasa. Bio je to njegov debi u Ligi šampiona. Premalo minuta za ocenu.

Vladan Milojević 6

Odlično je spremio utakmicu. Tačno je znao odakle preti opasnost Zvezdi, međutim njegovi igrači nisu uspeli da zatvore rupe po bokovima koje su bile kritične po crveno-bele. Dok je ekipa imala snage, držala je ritam sa Barsom i prava je šteta što se na poluvreme nije otišlo sa 1:1. Direktne greške pojedinih fudbalera kojima Milojević veruje ponovo su koštale Zvezdu jeftinih golova. Nažalost, nema klupu, nema među rezervama kvalitetne fudbalere koji mogu da zadrže visok intenzitet. Uveo je petoricu igrača, a samo je Milson pokazao da ima kvalitet za startnu postavu. Svi ostali su daleko, a to je rak rana ovog tima Zvezde koje je svestan trener Milojević.