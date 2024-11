"Kako je došao u Zvezdu, da mu neko drugi diktira vezni red? Hoće Kanga da vodi Zvezdu? Mali Maksimović? Ne može. On ima iskustvo, igrao je pet-šest godina u Seriji A, on bi trebalo da vodi Zvezdu, ne neko drugi. To da li si spreman ili nisi, to nas ne zanima. Jesi na terenu? Onda si spreman. Ako nisi, onda reci: 'Ja ne mogu' i neka igra drugi igrač", dodao je Kuzmanović.