- Čuo sam da Birmančevič nema zdravstveni problem. Ali Sparta će sigurno potvrditi svoju verziju, sigurno će imati lekarski nalaz. No, mislim da to nije glavna linija cele priče. To je Birmančevićev odnos prema Albancima i tzv. Kosovarima. Moje mišljenje je da Birmančević više neće igrati za Spartu - istakao je Vacek.