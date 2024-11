– Za mene će ovo biti specifična utakmica pošto sam ja pre mesec dana stigao baš iz Mladosti iz Lučana. U tom klubu sam imao prelep period i izvanredne rezultate, pošto smo na osam utakmica pobedili čak sedam. Vezao sam se za taj klub i zahvljujem se prvom čoveku Nešku Milovanoviću što me je pustio da se vratim u Vojvodinu iako on to nije morao. Ovom prilikom se zahvaljujem i njemu i igračima Mladosti sa kojim sam imao lepu saradnju i odlične rezultate. Sada je situacija drugačija, ja sam trener Vojvodine i želim da pobedim. Mladost je jedna specifična ekipa, koja ima odličan tim i koji zna da igra na rezultat i ima neverovatan karakter. Mladost može da pobedi svakog u ligi i to su pokazali na „Marakani“ protiv Crvene zvezde, u remiju rezultatom 2:2. I u ostalim utakmicama u kojima smo pobeđivali, Novi Pazar, TSC, Napredak i Radničkog 1923, Mladost je uspevala jer ima izvanredan tim. Siguran sam da će igrači imati i poseban motiv protiv mene, da pokažu treneru da je pogrešio. Mnogi su me odgovarali kada sam odlučio da odem i zato sam ubeđen da će imati veliki motiv da se dobro pokažu pred našom publikom. Tabela najbolje pokazuje koliko ih je teško pobediti. Mladost je dovela i dobrog trenera, Trajkovića, ali mi smo Vojvodina i moramo da idemo na pobedu. Kada igramo kod kuće, pravo na kiks nemamo i zato moramo da damo 200% svojih mogućnosti. Ako u meč ne uđemo kao što će ući Mladost, onda nećemo pobediti. Ako izađemo kao protiv OFK Beograda, onda sam siguran da ćemo pobediti. Raduje me što mogu da izvedem najjači sastav, jedino ne možemo da računamo na Lazara Ranđelovića, ostali su spremni – rekao je Lalatović.