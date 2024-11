"Svaki put se vidi na međunarodnom planu, a takve su i analize UEFA, da je ključni problem nivo konkurentnosi u našoj ligi. To je jako zabrinjavajuće i mi radimo na tome da stvorimo sistem koji će obezbediti da svaka utakmica bude važna i da je to jedini put da se naši igrači razvijaju. Treba da bude borba za svaki bod i da jako mali broj mesta na tabeli bude nebitan. Gore su mesta za Evropu, dole za ispadanje i da se svako bori da ne bude u grupi za ispadanje. Onda ćemo imati svaki meč na najprofesionalnijem nivou i to je neophodno za igrače i da naši klubovi budu konkurenti u inostranstvu i da iz naše lige izlaze reprezentativci. Ovo ne pričamo napamet, procenjivali smo sve", rekao je Radujko na konferenciji za medije u Staroj Pazovi na kojoj je Aleksandar Kolarov promovisan u novog selektora mlade reprezentacije Srbije.