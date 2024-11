-Utakmica izuzetno važna. Došao je momenat da bukvalno nemamo izbora. Lepo je to što smi mi odigrali dobru utakmicu u Kragujevcu, eto nesrećno smo primili taj gol u 88. minutu, tako da su nam bodovi sada preko potrebni. Igrači su svesni svega, momci su zaista fenomenalni, to pričam od prvog dana, dobro rade svoj posao, što na treningu, što na utakmicama. Da li imamo sreće, da li imamo neke druge stvari da su uticale na nešto drugo, to nije ni mesto, ni vreme, ali siguran sam da smo spremni i emotivno i moralno smo u obavezi da odigramo za Klub koji nam dosta toga daje i pruža, da uživamo u svakom treningu, svakom momentu provedenom na stadionu i svesni smo toga, izjavio je šef stručnog štaba Goran Stevanović.