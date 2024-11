Za trenera Vojvodine Nenada Lalatovića će predstojeća utakmica protiv lučanske Mladosti imati specifičan značaj, jer je donedavno sa velikim uspehom tokom ove jeseni vodio ekipu Mladosti iz Lučana i doveo je do plasmana na drugo mesto na tabeli.

''Za mene će ovo biti specifična utakmica pošto sam ja pre mesec dana stigao baš iz Mladosti iz Lučana. U tom klubu sam imao prelep period i izvanredne rezultate, pošto smo na osam utakmica pobedili čak sedam. Vezao sam se za taj klub i zahvljujem se prvom čoveku Nešku Milovanoviću što me je pustio da se vratim u Vojvodinu iako on to nije morao."