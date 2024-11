- Mislim da su mi u periodu kada sam odlazio iz Partizana mediji na dnevnom nivou menjali dres. Ujutru sam bio igrač jednog, a uveče drugog kluba. Iskreno, ne znam više ni ko je bio zainteresovan, ali iz ove perspektive to nije ni bitno. Napoli me je doveo i mogu da kažem da sam prezadovoljan. Kako čovek da odbije Napoli kada tamo ljudi žive za fudbal? Navijači, grad, Maradona, jednostavno je nemoguće reći ne. Ipak, prvih šest meseci u Italiji sam proveo u Monci. Fenomenalno su me prihvatili i vrlo sam im zahvalan na tome. Polusezona u Monci mi je pomogla da se naviknem na Italiju i jezik - počeo je priču za Meridian sport Popović, pa u dahu nastavio da se nada kako će uskoro dobiti priliku u seniorskom timu Napolija: