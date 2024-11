Član nove uprave FK Partizan, Predrag Mijatović, na konferenciji za medije govorio je o stanju u Humskoj.

Za početak, dotakao se velike tragedije koja se desila u Novom Sadu.

- Imam potrebu da izjavu najiskrenije saučešće porodicama tragedije u Novom Sadu i kažem što sam lično osetio na svojoj koži. Reči utehe ne postoje, ali moram da kažem da život ide dalje. Oni su na boljem mestu, paze na nas, ali ne možemo da ih vidimo - rekao je Mijatović.

Zatim je počeo nešto duži uvod.

- Mi koji smo privremena grupa, odbor, komisija, kako god hoćete nazovite, krenuli smo da radimo i donosimo odluke za koje mislimo da su u ovom trenutku pozitivne i dobre za sanaciju kluba. Meni je pripao taj sportski deo. Partizan je ogroman klub, sa velikim imenom i prezimenom i toga moramo biti svesni. Sportski deo ljudi vide i to nas karakteriše kao fudbalski klub i to je ogledalo svih nas. Ja kada sam se pripremao za ovu konferenciju shvatio sam da to iskustvo koje imam u fudbalu nije toliko važno - sada nemam ništa, ne čitam ništa, biću iskren, otvoren i transparentan jer dolaze neka nova vremena u fudbalu te moraš biti pošten. Navijači moraju da shvate šta mi hoćemo i u kom pravcu to treba da ide. Moramo da menjamo svest i percepciju fudbala, neko to mora da započne. Ja sam shvatio da to moram da budem ja, kao bivši fudbaler, pa zatim i funkcioner. Shvatio sam da postoje dve najvažnije stvari u jednom fudbalskom klubu, pored svih drugih koje su važne - fudbaleri kao protagonisti i navijači. Jer bez fudbalera i navijača ne bi bilo fudbala. To pričam igračima, a sada i navijačima - svi ste jako bitni i bez vas nećemo moći da uradimo šta je potrebno. Tako da je to moj neki apel, da idemo u tom pravcu. Siguran sam da ću praviti greške, da ću donositi odluke koje nekome nisu logične, ali sam spreman za sve vrste sugestija - počeo je priču Mijatović, pa dodao:

- Pokušaću da približim sebe vama, a kroz vas svim našim navijačima. Mene ljudi znaju kao bivšeg fudbalera, pa kao bivšeg menadžera, pa generalnog direktora Real Madrida... Ja hoću da me upoznaju iz prve ruke i da kažem sve što mi je na srcu. Odluka da dođem bila je iz srca i emocije! Emocije koje sada imam, koje sam imao onog dana kada sam video 20.000 ljudi na stadionu... Zaigra ti srce!

Zatim se osvrnuo Mijatović i na konkretne promene koje su se već desile.

- Neki ljudi su morali da odu, otišao je sportski direktor, brojni ljudi iz omladinske škole, neki su se odrekli svojih zarada da bi pomogli, neki možda nisu spremni da urade tako nešto... Mi pokušavamo da budemo jedno biće, pravi partizanovci i ne želim da pokušamo ili budemo "pokušajci", već da uradimo. Sve što možemo da pokupimo sa strane, što radi i Real Madrid, uradićemo. Ipak, moramo da priznamo da je klub dosta izgubio, ne samo takmičarski, već i reputaciono - rekao je Mijatović, a zatim se osvrnuo i na još jednu zanimljivu temu:

- U Španiji kada su čuli da sam se prihvatio ovog posla, nisu mogli da prikupe informacije, vadili su stare iz 1966. godine kada smo igrali finale Kupa evropskih šampiona. Ne znam koliko ću biti ovde, mesec dana, šest meseci ili godinu dana... Ali dokle god sam ovde, dok se bavim sektorom, donosiću odluke u skladu sa očekivanjima kakvi su u klubovima. Nećemo da pametujemo i pričamo, već samo da radimo. Možda će neko reći da nisam morao to da uradim, ali se tako mora, da se donose odluke.

Dodao je i da mu je krivo što nema čarobni štapić i nije mađioničar.

- Nisam mađioničar, a voleo bih da jesam. Sećate se kada smo bili deca, pa onaj Sport Bili izvuče štapić i reši sve probleme. Nisam mađioničar, nisam Sport Bili, a voleo bih da jesam. Fudbal više nije bio što je bio pre pet, 10 ili kad sam ja igrao, moramo da shvatimo šta je i nadam se da idemo u tom smeru. Fudbal odavno nije sporedna stvar, već socijalni fenomen u svim zemljama gde se igra, i takvog moramo da prihvatimo i da ga poštujemo. Pre nekoliko dana imali smo čast da nam dođe predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, to je vrh evropskog fudbala i ona utiče da shvatimo gde sve ide. Imali smo sjajan sastanak, moramo da pratimo regulative, to je nešto što dolazi i, ako ne budem jednog dana ovde, to mora da se uradi. U suprotnom, nećemo moći da se takmičimo.

Osvrnuo se Mijatović i na aktuelne probleme.

- Imamo puno problema, finansijskih, marketinških, sportskih... Ne znam kako ćemo da napunimo budžet, ali znamo u kom pravcu bismo mogli da krenemo.

Govorio je i o sastanku sa novim generalnim sekretarom FSS, Brankom Radujkom, ali i navijačima.

- Pričao sam sa Brankom Radujkom, čovekom koji voli fudbal i želi novine, naravno na indikaciju UEFA da napravimo ozbiljne reforme u srpskom fudbalu. One su neminovne. Ne treba da se izmišlja topla, već samo približimo nama druge stvari, čak da budemo radikalni. Potrebno je da svi naši klubovi budu ruku pod ruku. Partizan i Zvezda moraju da idu ruku pod ruku, da budu saveznici FSS, i da krenu u reforme i to odmah. Navijanje je jako bitna stvar, igrača nosi, ali ima i neprijatnih komentara. Mi smo protiv Čukaričkog imali igrača više, možda dva i tri, pa smo iz negativnog rezultata ušli u pozitivan. Da me neko pitao ja bih takav scenario poželeo. Sistem kažnjavanja se promenio, za svaki problem na tribini neće biti klub da plati, već će se parcijalno zatvarati tribine i to je problem. Ne daj Bože da baklja upadne u teren se kažnjava, ne zato što je to rekao Mijatović ili Radujko, već što će neko to da prijavi.

- Ja sam najviše voleo kada jug "gori". Ali to je moglo pre 30 godina, možda i 20... Sada se to mora promeniti kako nam ne bi zatvorili stadion. Kako ćemo pronaći sponzore ako nam zatvore stadion?! Da igramo između sebe, uprava protiv navijača? Ko će da plati ako nema ko da gleda šta plaća i sponzoriše?

Govorio je i o susretu sa Zvezdanom Terzićem.

- Meni su zamerili što sam se sreo sa Zvezdanom Terzićem. U februaru je kongres UEFA u Beogradu. Dolazi krem fudbala. Mi ljuti rivali na terenu sa Zvezdom jesmo i tih 90 minuta ne mogu da te smislim. Ali posle tih 90 minuta treba da se družimo, sarađujemo... Eto, mi smo napravili prvi korak!

Do kraja konferencije Mijatović je pričao i o navijačima, zamolio ih je da navijaju sportski i bez parola i pesma kojima nije mesto na stadionu, da ne vređaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i državi koja je pomogla Partizanu. Kompletnu konferenciju možete pogledati na sledećem video linku:

