– Čestitam kolegi Trajkoviću i ekipi Mladosti na osvojenom bodu. Takav karakter kakav imaju, treba da imaju naše uslovno rečeno „zvezdice“ , u skladu sa tim koliko su plaćeni. U ovako organizovanom klubu ne pružaju ništa što se očekuje od njih i navijači su aspolutno u pravu. Jednostavno, neki igraju bez želje i volje kao da se njima duguje pet plata i prosto ne mogu da verujem da igraju bez takvog karaktera. Rekao sam i sportskom direktoru da se tim pravi sa karakterom, mene ne zanimaju zvezdice, jer one neće igrati od decembra. Kod mene mogu da igraju samo zveri , gladni i željni uspeha, koji osećaju Vojvodinu i koji su spremni da poginu za grb Vojvodine. Ove zvezdice više su zaljubljene u sebe nego u svoje žene i devojke i to slobodno mogu da kažem, ja ih štedeti neću. Moji prethodnici su ih možda štedeli, ali ja neću. Moraju da trpe kritike, da poštuju navijače, da poštuju klub, da poštuju svaki zarađeni dinar, jer oni ne znaju kako je ovde nekad bilo, a ja znam. Vojvodina je nikad organizovanija, plate su nikad veće – rekao je Lalatović.

– Mi danas jesmo bili bolji, Mladost se vratila iza lopte i pustila nas da igramo, a mi smo danas imali dve razbijene glave, što mi njima nismo razbili glave? Zato što ulazimo mekano u duele i navijači su pokazali da su bili u pravu. Moji igrači moraju da se probude iz svog sna, da zaborave kako se zovu i prezivaju i kakvi su nekad bili igrači. Moraju da igraju mnogo bolje, da se bore, danas smo promašili nemoguće. Depu je promašio, ja ne mogu da verujem, matematika i fizika ne bi mogle da izračunaju da je to moguće promašiti, sa manje od pola metra glavom. Opet kažem, ima tu nekih koji su zalutali i koji će sigurno napustiti klub. Treba nam sveže krvi ako budemo imali novca. Ovi koji imaju visoke plate, da se odreknu 50%, za nastradale porodice u Novom Sadu, to će biti moj predlog predsedniku i upravi. Mislim da je to sjajan predlog. Dokle god sam ja ovde trener, mora da se zna neki red i igrači moraju da ginu na terenu kao što su ginuli u moja prva dva mandata ovde, tako će biti i u trećem. Mi moramo na kraju da budemo među prva četiri tima i moramo da igramo finale Kupa. To je moja velika želja i tako će biti, ne zvao se ja Nenad Lalatović. Ovakvo zalaganje nikuda ne vodi. Oni igraju fudbal za sebe, uživaju u tome kako su lepi, zgodni. Treba da se zaljube u svoje žene i devojke i da ginu za Vojvodinu – rekao je Lalatović.