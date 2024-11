"Znali smo da nas čeka teška utakmica, kao što sam naglasio u najavi. Istra napada u dubinu, igra na brzinu. Moja ekipa je odigrala dobru utakmicu. Ne volim da pričam o sudijama, normalno je da oni greše, kao i mi treneri, i igrači, ali… Ne mogu da shvatim da je u prvih 20 minuta svirano 15 prekršaja, a tek tada se dodelio prvi žuti karton. Nije mi jasno kako se nije sviralo očigledno povlačenje za dres Darija Melnjaka. Nakon utakmice četvrti sudija i VAR sudija su mi rekli da je za njih to penal. Fudbal je spektakl, ovo su odluke protiv fudbala i 25.000 naših navijača. Hajduk kao veliki klub zaslužuje poštovanje. Pitao sam glavnog sudiju zašto nije penal, on to nije znao dami objasni", rekao je Gatuzo.