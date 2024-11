“Bio sam mlad – neiskusan. Rekli su mi da me traži Zvezda. Kad sam to čuo, mogle su da stižu ponude bilo kojih evropskih klubova, opet bih izabrao Crvenu zvezdu. ‘Pucao’ sam od samopouzdanja, verovao u sebe. Nisam osećao pritisak, ali to sve govori koliko sam bio neiskusan. Još kad su mi dali dres sa brojem 10… Umesto da shvatim teret, ja sam bio opušten, kao da igram u Makedoniji. Rasterećeno sam odigrao nekoliko mečeva, a onda sam se povredio. Tada sam svim silama želeo da se oporavim i da se dokažem, ali nije išlo… Postao sam svestan težine crveno-belog dresa. Zvezda je najveće iskustvo u mojoj karijeri. Ništa ne bih menjao. Da mogu da vratim vreme, opet bih isto uradio. Opet bih došao u Beograd. Žao mi je što nisam više uradio na Marakani”, kazao je Daniel Avramovski na početku intervjua za Meridian sport.