"Odluka da se dobitnik drži u tajnosti do kraja je odlična. Nisam imao pojma šta se sprema, iznenadio sam se kad su me svi pitali o tome. Niko mi ništa nije rekao pre ceremonije. Sredinom dana, dok smo se spremali za ulazak u avion, primio sam nekoliko poruka od prijatelja da Real Madrid neće doći. Prvo nisam verovao, mislio sam da je lažna vest. Kad sam sleteo u Pariz, primio sam još poruka sa čestitkama. Tada sam shvatio da sam se ukrcao u avion kako bih učestvovao na ceremoniji, a sleteo sam praktično kao pobednik. Bilo je teško zbog vesti o letu iz Madrida, ali odlučio sam da se ne obazirem na to nego da uživam u večeri", otkrio je Rodri i dodao: