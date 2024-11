Crno-beli su posle nešto više od pola sata igre pred oko 10.000 gledalaca u Humskoj vodili sa 2:0, ali im ni to nije bilo dovoljno za sva tri boda.

"Za par dana ćemo znati bolje. Zato kažem da je dobra ova pauza sad, a i to je pokazatelj da su dali sve od sebe. Natho je vukao tu povredu, nismo hteli da rizikujemo. Za par dana ćemo znati bolje. Zato kažem da je dobra kva pauza sad, a i to je pokazatelj da su dali sve od sebe. Natho je vukao tu povredu, nismo hteli da rizikujemo".

“On je momak koji ima samo 20 godina. Ne možemo od njega da očekujemo da baš svaku utakmicu donosi pobede, pa ni najbolji igrači sveta to ne rade svaki meč. On je ponovo danas bio najopasniji. On je dete koje ima ogroman potencijal, naravno da će praviti i greške”.