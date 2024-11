Frančesko Toti je "olajavao" ženu Ilari Blazi da ga je varala, a onda je ona na filmu celoj Italiji ispričala ko je zapravo bio "ljubavnik". Pritom je otkrila da je Toti bio neveran.

Jedan od najboljih italijanskih fudbalera svih vremena Frančesko Toti (48) važio je i za velikog zavodnika, a mnogi su mu zavideli - čak i njegove kolege - što je uspeo da "smuva" poznatu voditeljku Ilari Blazi, inače pet godina mlađu od njega. Imaju troje dece, mediji na Apeninima zvali su ih "italijanski Bekamovi", ali se nedavno njihova ljubav okončala i to na vrlo šokantan način.

Štaviše, toliko je bilo burno da se tabloidi i danas, dve godine nakon zvaničnog razvoda, i dalje temeljno bave njihovim odnosom i malo je reći da njihova ljubavna priča - i raskid - intrigiraju "žutu štampu".

Printskrin/Instagram

To se pre svega dešava jer su živeli u skladnom braku od 2005. godine, njihovu svadbu prenosila je čak i nacionalna televizija, a nakon svega je "puklo" zbog prevare. Ako pitate Totija, njega je prevarila Ilari Blazi, a ako pitate voditeljku - nije baš ni fudbaler bio veran sve vreme. O tome je Ilari pričala i u dokumentarnom filmu koji je nedavno emitovao "Netfliks", a u kome su njihova deca Kristijan (19), Šanel (17) i Izabel (8) mogli da čuju i previše intimnih stvari.



Kako je jedna kafa uništila Totijev brak

"Naša deca su videla dokumentarac i ostavila sam im da sami odluče da li da ga pogledaju ili ne. Oni već znaju tu priču, jer su to proživeli. Nije ovde stvar u tome da zauzimaju stranu, jer nema ni potrebe da birate, ali važno je da imaju jasnu situaciju pred sobom. Očigledno je da su prošli kroz zemljotres, ali to je deo razvoda", kazala je Ilari Blazi.

Zašto je uopšte Ilari Blazi snimila dokumentarac? Kaže da je o tome razmišljala dugo i nije donela odluku zbog bogate ponude: "Provela sam godinu i po samo posmatrajuću šta se događa, shvatajući šta se dogodilo. Čitala sam, sakupljala različite zaključke, mišljenja... Ali na kraju krajeva, to je bila moja priča i uvek sam stavljala svoje lice na sve što sam radila i zato sam odlučila da je vreme da ovo uradim. Kriza je počela u periodu kada je sve bilo naizgled normalno. Proveli smo leto kao i inače, putovali smo u Rusiju, bili smo u Sabaudijii (u centralnoj Italiji, prim. aut.), kao i uvek.... A, onda se sve promenilo".

Printskrin/Instagram

Haos je nastao kada je isplivala fotka na kojoj je Blazi uslikana na kafi sa prijateljicom Alesijom Solidani i sa "misterioznim čovekom", koji je navodno bio lični kondicioni trener, Kristijano Jovino. Prema strani priče koju je iznela Ilari, tu je nastao haos, jer je Toti upravo njenu drugaricu Alesiju Solidani optužio da je napravila haos u tom braku, dok je Ilari ostala pri stavu da joj je to najbolja drugarica. Toti je u intervjuu za "Korijere delo Sport" rekao da je bio u šoku kada je saznao da je njegova supruga bliska sa kondicionim trenerom. "On je potpuno drugačija osoba od mene, pripada svetu koji je potpuno udaljen od mog i sreća je da je tako. Bio je to šok za mene. Ne samo zbog toga da Ilari ima nekog drugog, već da bi mogao da je zainteresuje takav čovek", govorio je fudbaler.



Ilari Blazi optužila Totija da je ljubomoran

Nekad omiljeni par Italije više nije funkcionisao kao nekada, a Ilari je rekla da je Frančesko oduvek bio ljubomoran. "Oduvek je bio takav, nije to ništa novo... Možda je bio zbunjen, uplašen, možda mu je sve to došlo kao lakši put da pobegne", govorila je ona. A, onda je i ona ugledala fotografije sa utakmice Roma - Đenova, na kojoj je Frančesko Toti pozdravljen od celog stadiona u loži, dok je u redu iza njega njegova sadašnja devojka, Noemi Boki (35). Pogledajte te fotografije, nastale 5. februara 2022. godine. Noemi je na fotografijama u gornjem desnom uglu, sa maskom na licu. Kasnije se više nisu ni krili.

"Uvek sam mu verovala i tvrdila da novine pišu 's*anja'. Bilo bi ludo da to radim da sam zaista znala da pišu istinu", govorila je Ilari o tome što je uzvraćala udarce onima koji su tvrdili da joj je Toti zapravo neveran. A do kraja juna te 2022. godine, kada joj je prišla ćerka Izabel i rekla da je upoznala nove drugove, decu Noemi Boki, Totijeva bivša supruga počela je da povezuje stvari da veruje da su Frančesko i Noemi u vezi.

Printskrin/Instagram

Tada je unajmila privatnog detektiva, za šta je Toti rekao da je dobro znao i da je to shvatio tako što je našao "bubice" u automobilu.

"Apsolutno nije moguće da je našao bubice u kolima. Njih mogu da postave samo policijski istražitelji i to na osnovu naredbe nadređenih. Privatni istražitelji mogu da instaliraju GPS na spoljnoj strani automobila, tako prate kretanje muževa za koje sumnjaju da varaju. Tako je bilo i u Totijevom slučaju", rekao je privatni istražitelj Ezio Denti, a preneo "Korijere delo Sport".



"Varao me je sigurno sa više njih"

"Otkriću vam jednu zanimljivost o Totiju. U mobilnom telefonu svoje supruge, on je pronašao poruku koja glasila: 'Stigli smo, čekaću te u hotelu'. Ta poruka bila je moja i bila je u vezi sa sastankom oko stvari zbog koje me je Ilari unajmila", dodao je on. Takođe, govorio je i o novoj Totijevoj devojci. "Ona je fotokopija Ilari. Uobičajeno je da neko vara suprugu sa ženom koja liči na nju. U Totijevom slučaju mogu da kažem da je još zaljubljen u svoju suprugu. Mislim da je započeo vezu sa drugom ženom zato što je osetio da je nešto 'puklo' sa Ilari", dodao je istražitelj.

Iako je bio "uhvaćen" sa novom devojkom, Toti je nastavljao da negira sve, a onda su se ipak rastali, objavivši sve detalje i zvanično, saopštenjima za medije, jer nisu mogli da se dogovore da to urade zajedno.

Printskrin/Instagram

Na pitanje da li posle svega sumnja da je Toti varao sa još nekom ženom? Njegova bivša supruga odgovara potvrdno. "Nateralo me je da shvatim sve kada su me u Rimu zapitkivali 'Zar nisi znala?'. Pa, ne, nisam znala. Nikad nisam imala bilo kakav konkretan dokaz. Nikad nisam videla bilo kakve fotografije ili poruke. Niko nikada nije došao kod mene da mi kaže bilo šta. Verovatno je postojalo još nešto, ali nemam bilo kakav dokaz". Na pitanje šta oseća duboko u srcu o tome, odgovorila je krajnje iskreno: "Da, sada mislim da jeste (bilo i drugih žena)".



U međuvremenu, Toti i Noemi više ne kriju vezu, pa su ih paparaci "uhvatili" i na letovanju u Majamiju. I na fotografijama se baš vidi da je Noemi "ista" Ilari.



Toti tvrdi da je Ilari Blazi njega varala

Frančesko Toti je u svojoj emotivnoj ispovesti za "Korijere delo Sport" otkrio da je u periodu smrti svog oca od korone, u oktobru 2020. godine, pao u depresiju jer je saznao da ga je bivša supruga varala. "Proživeo sam težak period, pre svega jer sam prestao da igram fudbal, a onda je moj otac umro od kovida. Takođe, i ja sam imao snažne simptome korone tokom 15 dana. Bez obzira na to, moja supruga nije bila tu kada mi je bila najpotrebnija", izjavio je tada Italijan.

"Nije tačno da sam je prvi prevario. Rekao sam da neću da govorim o tome i nisam, ali sam čitao mnogo 'podvala' u poslednjim nedeljama. Neke od njih završene su tako što su moja deca patila. U septembru prošle godine tračevi su počeli da dolaze do mene. Govorili su mi 'Slušaj, Ilari ima drugog. Zapravo, više od jednog'. Nikad nisam sumnjao za 20 godina, niti je ona sumnjala u mene, ali kada sam dobio upozorenja od različitih ljudi, kojima verujem, počeo sam da sumnjam. Pogledao sam telefon i video sam da je postojala treća osoba, koja se ponašala kao 'posrednik' između mene i Ilari", govorio je slavni fudbaler Rome.

Printskrin/Instagram

"Imao sam dokaz (afere). Činjenice. I to me je uvelo u depresiju. Više nisam mogao da se pretvaram da se ništa nije dogodilo, ali to više nisam bio ja. Bio sam neko drugi. I moram da zahvalim Noemi na svemu. Plašio sam se da ću sa Ilari završiti na sudu i još se nadam da ćemo moći da postignemo dogovor. U međuvremenu sam zaćutao. Sve to koštalo me je pola godine života. Voleo bih hiljadu puta više da govorim o fudbalu i Romi, koju uvek nosim u srcu", govorio je Toti u septembru burne 2022. godine.

Ilari Blazi tada isprva nije htela da mu odgovori, preko advokata je poručila da samo želi da sačuva svoju decu, a onda je ipak progovorila. "Otkrila sam stvari koje mogu da unište 50 porodica".