— Osećam to jer sam Srbin. Reći ću više – u Srbiji se to mnogo jače oseća. Ako dođete u Beograd i tamo ljudi čuju ruski govor, odmah će vas pozvati kod njih na piće ili užinu. Tako je u Srbiji, tamo je na drugom nivou. U Rusiji to nije slučaj. Mada sam u poslednje vreme ovde sve više osećao ovo bratstvo. Kada sam radio u Lokomotivi, to uopšte nisam osećao. Tako je u Srbiji oduvek bilo. S kolena na koleno prenosi se da je Rusija bratski narod. Rusija i Srbija su međusobno uticale na kulturu, bilo je mnogo ratova gde smo bili na istoj strani. Možda nema racionalnog razloga, 99% Srba nikada nije bilo u Rusiji, ali jednostavno je tako.