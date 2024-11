"To je dobro za reprezentaciju. Čestitao sam svojim igračima jer je sjajna sezona koju treba pratiti, sa odličnim fudbalom i odličnim utakmicama. Ova povećana konkurentnost je dobra za sve. Manje renomirani timovi zadaju poteškoće timovima na vrhu tabele, to je napredak za naš sport", rekao je Spaleti na konferenciji za novinare.

Italiji je za plasman u četvrtfinale Lige nacija i prvi šešir u žrebu za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo dovoljan bod u naredna dva meča, ali Spaleti ističe da to neće biti lako ostvariti.

"Izgleda lako, samo bod, ali to neće biti naš način razmišljanja. Ako uđemo u ove mečeve razmišljajući samo o tome, pogrešićemo. Biće to teške utakmice, ne možemo biti drski", dodao je on.