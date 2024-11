Da li je Dragan Stojković Piksi nastavio "obračun" sa Radetom Bogdanovićem?

Selektor reprezentacije Srbije je u ponedeljak dobar deo konferencije za medije usled okupljanja nacionalnog tima proveo govoreći o Sergeju Milinković-Saviću.

Fudbaler Al Hilala ne igra za Srbiju od Evropskog prvenstva, a neće biti ni u konkurenciji za tim na odlučujućim utakmicama u Ligi nacija protiv Švajcarske i Danske.

"Sa Sergejom sam obavio tri razgovora u poslednjih 15 dana. Ali, on ima jednu psihološku blokada i potrebno je da prođe vreme. Jednog dana će se odazvati, ali u ovom momentu ne. Nije problem ni reprezentacija, ni selektor, već se on tako oseća i ima tu psihološku blokadu. Što se Vanje tiče, on brani za Torino, verovatno je vama i nama čudno što se žali na povredu. Koliko znam, tokom nedelje on ide na terapije, a vikendom branio za Torino. Eto, to je to. Sergej je imao dosta neprijatnosti posle Evropskog prvenstva, ali to nisu stvari zbog kojih treba da se predaš. Doći će on na svoje, ali to je verovatno u martu. Najbolje je njega da pitate, ako želi da vam odgovori. Pokušao sam naravno, da sam jednom razgovarao, pa ajde, ali tri puta sam razgovarao u razmacima od 5-6 dana", rekao je Stojković.

Nemanja Nikolić

Potom je pokušao da opravda nekadašnjeg fudbalera Lacija i prisetio se komentara koji su stigli na njegov račun nakon Evropskog prvenstva.

"Napadan, pljuvan, vređan, to nisu stvari zbog kojih treba da se predaš već moraš da se boriš, pokažeš karakter. Doći će on na svoje i u ovom momentu je to mart mesec jer do tada nećemo imati ništa. Najbolje je njega pitati ako želi da razgovara, ali neće se razlikovati od mojih reči. Da sam jednom pričao pa hajde, već smo tri puta pričali u razmacima od pet, šest dana. Pokušao sam da objasnim, kažem, on ima 28 godina. Jako ga cenim. Još 2021. godine smo pokazali da Dušan Tadić i on mogu zajedno iako se pričalo da ne mogu. Ja sam pričao o tome i on je u Kataru igrao vrhunski. Ne možete nekoga na silu da naterate. Ja sam pokušao, a ne moji saradnici".

Nakon tih reči, teško je da se ne pomisli na Radeta Bogdanovića i njegovu izjavu nakon utakmice Srbije protiv Slovenije na Evropskom prvenstvu koja je završena rezultatom 1:1.

"Ovo je jedna ekipa jako ofanzivna. Napravila je iz jedne tečne akcije jednu šansu. Dakle, tu nema nikakve ofanzive. Drugo, oko tih izmena... Ja sam Sergeja ovde izvređao, to gledaoci nisu čuli, ono je sramota! Tek što je ušao na teren a trči kao baba za onim desnim bekom i primili smo gol. Ne možemo pričati o nekim vanserijskim izmenama. Bilo je izmena, Samardžić je doneo nešto ali Slovenci su se već bili povukli. Na kraju nisu imali sreće, ali ovo je doktorski rad fudbalskog trenera kako želi da mu igra ekipa, kada zna da izabere, kada zna način kako da igra, na našu sreće nije imao sreće", poručio je Bogdanović koji je tada imao ulogu analitičara i komentatora na "RTS-u".

Printscreen

Podsetimo, Stojković je nedavno već odgovorio Bogdanoviću, ali tada se radilo o rečima koje je nekadašnji fudbaler izgovorio o Dušanu Vlahoviću.

Bogdanović je tada ocenio da je čudno to što centarfor igra dobro i daje golove za Juventus, a zbog privatnih razloga ne igra za Srbiju.

Selektor je tada poručio sledeće:

"Što se tiče izjave dotičnog, poštujem svačije mišljenje i svako ima pravo da kaže šta želi, to da li ću da prihvatim ili ne to je moja stvar. Objasnio sam o čemu se radi, ako vam nešto nije jasno zovite Vlahovića i pitajte. Ako vam bude rekao drugačije od ovoga što sam vam rekao to je stvarno problem. Čuo sam se sa njim i pre objavljivanja spiska i posle Lajcpiga kada je postigao dva gola, čestitao sam mu i to je to. Ponavljam, njegov nedolazak ovde... očigledno se radi o ozbiljnom problemu, ali u privatne stvari ne bih dozvolio da ulazim i da pitam. Tako da, nema nikakvih problema, a to "neće da igra"... mnogo je lako reći nešto što će imati odjek u javnosti, malo da zabavljate ljude, da budete interesantni. Poštujem to, to je stil obraćanja takav kakav jeste. Niti želim nekoga da ubeđujem, sedim ovde sa velikom odgovornošću i ne bih da se igram sa tim stvarima. Dušan nam i te kako treba, važan je igrač, fali nam i to sam mu rekao direktno. Zaista treba Srbiji, puno ga cenim i očekujem da će brzo da se priključi reprezentaciji", rekao je Stojković.

Vlahović se sada odazvao selektoru i biće od pomoći Srbiji na važnim utakmicama u Cirihu i Leskovcu.

