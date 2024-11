Doskorašnji trener RFK Novi Sad optužen je da je zajedno sa predsednikom kluba Aleksandrom Važićem, pokušao da utiče na ishod susreta 37. kola Prve lige Srbije između Kanarinaca i Mladosti GAT. Čuveni as Partizana ima pravo žalbe, ali to neće uticati na kaznu određenu posle prve samostalne istrage u režiji FSS-a.

“Darko Tešović – naš trener, ali i mnogo više od toga. Imali smo čast da ga upoznamo kada smo kao deca, puni snova, došli u omladinsku školu Partizana. Da smo sami mogli da biramo, ne bismo izabrali boljeg trenera. Nećemo pričati o tome koliko je on stručan, profesionalan i fenomenalan šef struke. Mi ćemo reći šta on nama znači kao čovek. Darko Tešović je najpravedniji čovek u srpskom fudbalu. On je čovek koji je oličenje časti i integriteta. Čovek koji je za nas više od trenera. Njegova porodica je kao naša, a naše su kao njegova. Darko Tešović je nama u najtežim godinama, kada se formiramo kao ljudi, bio najbolji prijatelj“, navode u saopštenju i dodaju:

“Koji god problem da smo imali, bilo u školi, u kući, čak i u mladoj ljubavi on je uvek bio spreman da nas sasluša i posavetuje. Poštovao je sve naše vrline i mane, rešavao sve međusobne razmirice i napravio jednu veliku porodicu. I kada je prošlo tih predivnih, ali i teških osam godina u OŠ on nas nije zaboravio. Za svaku nedoumicu koju imamo i dalje njega zovemo jer je čovek kome najviše verujemo i za koga znamo da gleda naše najbolje interese. To je čovek koji je bio vrsan igrač i baš zato je i sjajan trener, jer zna kako treba da se ophodi prema igračima. Ovo može da potvrdi svaki igrač koji je sarađivao sa njim i koji ima hrabrosti da bude iskren. Njegova dobrota ide dalje od travnatog terena, on je borac za igrače koji čini sve što može kako bismo se osećali najprijatnije i kako bismo uspeli u ovom sportu koji smo toliko zavoleli najviše zbog njega. Za nas, on je čovek koji treba da dobija nagrade, a ne suspenzije. Svaka utakmica koju smo igrali sa njim bila je časna i poštena jer taj čovek ne zna drugačije da igra. Imali smo potrebu da se ovako oglasimo jer ne možemo da verujemo da je naš trener, naš prijatelj, kažnjen za nešto sto znamo da nije učinio. Ovo je direktan napad na njega i egzistenciju njegove porodice. Kao što je svih ovih godina on bio uz nas, sada smo i mi uz njega, svim srcem. Darko Tešović je naš uzor i naš heroj”, poručili su u dopisu za Meridian sport fudbaleri iz generacije 1998 iz omladinske škole FK Partizan: